ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Есть ли выход? Вакцины Pfizer и Moderna в редких случаях могут вызывать миокардит и перикардит

26.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чаще всего эти проблемы диагностируются у мужчин


Федеральный регулятор США добавил предупреждение в описания вакцин от COVID-19, произведенных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, согласно которому в редких случаях после прививки возрастает риск воспаления сердечной мышцы.

Согласно Управлению по контролю качества продуктов питания и медикаментов (FDA), поступают сообщения, что после прививок этими вакцинами – особенно после второй дозы - повышаются риски миокардита и перикардита. Эти побочные явления намного чаще наблюдаются у мужчин, симптомы проявляются через несколько дней после вакцинации.

По состоянию на 11 июня, в США было выявлено более 1,2 тыс случаев диагностирования миокардита и перикардита – к этому времени были введены около 300 млн доз вакцин.

В общей сложности с воспалением сердечной мышцы были госпитализированы 309 человек моложе 30 лет, 295 из них были выписаны.

Компании Pfizer и Moderna пока не прокомментировали ситуацию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст начал проверку движения «За Свободу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by