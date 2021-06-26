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Шендерович: Чаушеску вам на обои, и Каддафи в подсознание, дорогие двоечники

26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель — о ловушке, которая ждет тирана.

— Итак: Илья Яшин — экстремист, потому что сотрудничал с ФБК Навального (хотя он не сотрудничал с ФБК Навального), а ФБК Навального, в свою очередь, экстремисты, потому что они пропагандировали «коктейль Молотова» (хотя они не пропагандировали «коктейль Молотова»), — пишет Виктор Шендерович на Эхе Москвы. — А сам Молотов ничего не подписывал с Риббентропом (хотя он подписывал с Риббентропом)…

Ну и так далее.

Ложь, говорил Станислав Ежи Лец, «почти ничем не отличается от правды, кроме того, что не является ею». Несуществующего не существует, даже если оно будет объявлено существующим сто раз…

И наоборот.

Угол падения, например, всегда будет равен углу отражения.

И когда вы выметаете вон все легитимные инструменты смены власти, вы приближаете нелегитимные. И когда на пустом месте кричите «волки, волки», — зовете настоящих волков…

Либеральный депутат Илья Яшин много лет пытался бороться с вами за соблюдение законов. Но сила солому ломит, и коли вы так настойчиво настаиваете на беспределе, то, конечно, будет вам и беспредел, дайте срок.

Вы небось, как тот еврей из анекдота, думаете, что кругом будет суббота, а у вас четверг? И что все тираны попадались в эту ловушку, а вы проскочите?

Не-а.

Не проскочите.

Чаушеску вам на обои, и Каддафи в подсознание, дорогие двоечники. Будете еще звать на помощь Яшина, чтобы тот остановил беспредел…

 
 
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