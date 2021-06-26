Стало известно, сколько белорусов пройдут ЦТ по биологии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. На прохождение централизованного тестирования по биологии зарегистрировались более 20,1 тыс. абитуриентов, сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк, его цитирует госагентство БЕЛТА.

ЦТ по биологии проходит в Беларуси в субботу 26 июня, начало в 11.00. Абитуриентам советуют заранее появиться у мест сдачи ЦТ - не позднее получаса до старта испытаний. Этого временного интервала достаточно, чтобы пройти регистрацию.

При себе необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца) и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Под запретом во время прохождения тестирования мобильники, смартфоны и другие "передающие, принимающие и хранящие информацию устройства", за исключением калькулятора, которым можно воспользоваться на ЦТ по физике и химии.

Кроме того, на ЦТ нельзя меняться местами с другими абитуриентами, обмениваться экзаменационными материалами, просить о помощи у окружающих для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году пройти нужное ему ЦТ даже в резервный день.

В дальнейшем графике централизованного тестирования иностранный язык 28 июня, химия - 30 июня, физика - 2 июля, история Беларуси - 4 июля, география - 6 июля, всемирная история (новейшее время) - 8 июля.

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