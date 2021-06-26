|
Власти Крыма оценили ущерб населению от наводнения почти в $3 млн
26.06.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Ущерб населению Крыма от наводнения вырос до 201 миллиона рублей, заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.
Эта сумма в эквиваленте составляет порядка $2,8 млн или около 7 млн белорусских рублей.
"По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 миллион 74 тысячи. Выплаты пострадавшим продолжаются. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллиона рублей", – цитирует РИА Новости Гоцанюка агентство РИА Новости.
При этом чиновник отметил, что работа по оценке причиненного полуострову вреда еще не закончена.
Напомним, мощный циклон обрушился на Крымский полуостров 17 июня и вызвал подтопление в Керчи и ряде населенных пунктов на востоке региона. Днем позднее ливни продолжились в Ялте, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город был временно закрыт, часть домов осталась без света. Власти просили жителей не выходить на улицу до стабилизации ситуации.
Пострадали, по официальным данным, 49 человек, один погиб, еще одна женщина пропала без вести.
Белорусский политолог, публицист Дмитрий Беляков, который сейчас находится в Керчи и присоединился к волонтерам в ликвидации последствий наводнения, рассказал радио Sputnik о вероятных
По его словам, сточные каналы "заросли диким бурьяном, там ветки, камыш в два человеческих роста, это большие проблемы, сейчас военные начали все это чистить. Если бы это было в порядке, ничего такого не произошло", ― сказал Беляков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный циклон обрушился на Крымский полуостров более недели назад и привел к разливам рек и подтоплениям в Керчи, Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)