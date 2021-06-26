Масштабы голода на планете растут из-за социального неравенства

Источник материала: ОНТ

Наряду с пандемией человеческим жизням на планете по-прежнему угрожает недостаток пищи.

Около 41 млн человек в мире на грани голодной смерти. Большинство – в Африке, однако масштабы голода растут почти во всех частях планеты – от Ближнего Востока до Латинской Америки.

Малейшие потрясения в этих регионах обернутся для их жителей настоящей катастрофой.

Эксперты отмечают, что в мире увеличиваются объемы производства продуктов питания, но из-за социального неравенства миллионы людей не имеют доступа к продовольствию.

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