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Масштабы голода на планете растут из-за социального неравенства
Источник материала: ОНТ
Наряду с пандемией человеческим жизням на планете по-прежнему угрожает недостаток пищи.
Около 41 млн человек в мире на грани голодной смерти. Большинство – в Африке, однако масштабы голода растут почти во всех частях планеты – от Ближнего Востока до Латинской Америки.
Малейшие потрясения в этих регионах обернутся для их жителей настоящей катастрофой.
Эксперты отмечают, что в мире увеличиваются объемы производства продуктов питания, но из-за социального неравенства миллионы людей не имеют доступа к продовольствию.
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Наряду с пандемией человеческим жизням на планете по-прежнему угрожает недостаток пищи. Около 41 млн человек в мире на грани голодной смерти. Большинство – в...
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