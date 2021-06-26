|
В Минске задержали водителя такси с поддельными правами
Источник материала: ОНТМинске задержали водителя такси с поддельными правами" class="one-news__figure-img">
В Минске сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси сервиса Bolt, водитель которого не пропустил пешеходов на «зебре». Об этом
Инцидент произошел на ул.Стариновской. За рулем был 22-летний узбекистанец. При проверке его документов, возникли вопросы с их подлинностью. Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в Первомайское РУВД.
Сам же водитель признался, что права фальшивые. Накануне он их купил в Интернете.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси сервиса Bolt, водитель которого не пропустил пешеходов на «зебре». Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)