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В Минске задержали водителя такси с поддельными правами

26.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержали водителя такси с поддельными правамиМинске задержали водителя такси с поддельными правами" class="one-news__figure-img">

В Минске сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси сервиса Bolt, водитель которого не пропустил пешеходов на «зебре». Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на ул.Стариновской. За рулем был 22-летний узбекистанец. При проверке его документов, возникли вопросы с их подлинностью. Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в Первомайское РУВД.  

Сам же водитель признался, что права фальшивые. Накануне он их купил в Интернете.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси сервиса Bolt, водитель которого не пропустил пешеходов на «зебре». Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД...
 
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