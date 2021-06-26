В Минске задержали водителя такси с поддельными правами

Источник материала: ОНТ

Минске задержали водителя такси с поддельными правами" class="one-news__figure-img">

В Минске сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси сервиса Bolt, водитель которого не пропустил пешеходов на «зебре». Об этом сообщил и в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на ул.Стариновской. За рулем был 22-летний узбекистанец. При проверке его документов, возникли вопросы с их подлинностью. Водителя для дальнейшего разбирательства доставили в Первомайское РУВД.

Сам же водитель признался, что права фальшивые. Накануне он их купил в Интернете.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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