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Названы пять простых способов охладить квартиру без кондиционера

26.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы пять простых способов охладить квартиру без кондиционера

Как охладить помещение, в котором нет кондиционера, рассказал исполнительный директор компании Sibling Михаил Шкляр в беседе с «Российской газетой».

Первый способ – это проветривание помещений. Лучше это делать перед уходом на работу, так как прохладнее всего утром от четырех до семи часов.

Помочь также могут бутылки с холодной водой. Их нужно поставить перед вентилятором, что обеспечит приток холодного воздуха.

Также можно повесить перед открытым окном мокрое полотенце. Оно даст дополнительную прохладу и влажность.

Если вам очень жарко спать ночью, можете попробовать следующий лайфхак. Перед тем, как ложиться спать, охладить постельное белье в холодильнике. 

Также на время жары лучше отказаться от коврового покрытия в доме, потому что оно не дает помещению остыть.

Фото: depositphotos.com

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Как охладить помещение, в котором нет кондиционера, рассказал исполнительный директор компании Sibling Михаил Шкляр в беседе с «Российской газетой». Первый способ –...
 
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