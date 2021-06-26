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Названы пять простых способов охладить квартиру без кондиционера
Источник материала: ОНТ
Как охладить помещение, в котором нет кондиционера, рассказал исполнительный директор компании Sibling Михаил Шкляр в беседе с «
Первый способ – это проветривание помещений. Лучше это делать перед уходом на работу, так как прохладнее всего утром от четырех до семи часов.
Помочь также могут бутылки с холодной водой. Их нужно поставить перед вентилятором, что обеспечит приток холодного воздуха.
Также можно повесить перед открытым окном мокрое полотенце. Оно даст дополнительную прохладу и влажность.
Если вам очень жарко спать ночью, можете попробовать следующий лайфхак. Перед тем, как ложиться спать, охладить постельное белье в холодильнике.
Также на время жары лучше отказаться от коврового покрытия в доме, потому что оно не дает помещению остыть.
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Как охладить помещение, в котором нет кондиционера, рассказал исполнительный директор компании Sibling Михаил Шкляр в беседе с «Российской газетой». Первый способ –...
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