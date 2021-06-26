Названы пять простых способов охладить квартиру без кондиционера

Источник материала: ОНТ

Как охладить помещение, в котором нет кондиционера, рассказал исполнительный директор компании Sibling Михаил Шкляр в беседе с « Российской газетой ».

Первый способ – это проветривание помещений. Лучше это делать перед уходом на работу, так как прохладнее всего утром от четырех до семи часов.

Помочь также могут бутылки с холодной водой. Их нужно поставить перед вентилятором, что обеспечит приток холодного воздуха.

Также можно повесить перед открытым окном мокрое полотенце. Оно даст дополнительную прохладу и влажность.

Если вам очень жарко спать ночью, можете попробовать следующий лайфхак. Перед тем, как ложиться спать, охладить постельное белье в холодильнике.

Также на время жары лучше отказаться от коврового покрытия в доме, потому что оно не дает помещению остыть.

Фото: depositphotos.com

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