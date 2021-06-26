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Санкции против «Белавиа» ударили по бюджету польских авиалиний

26.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санкции против «Белавиа» ударили по бюджету польских авиалиний

У санкций есть обратная сторона. Ограничения, введенные в мае против авиакомпании «Белавиа», уже приносят чувствительные убытки польским авиалиниям.  

Авиакомпания LOT лишилась всех ежедневных рейсов в Минск. Они были главным источником дохода для перевозчика.

Для варшавского аэропорта приостановка сообщения со столицей Беларуси означает потерю почти 55 тыс. пассажиров в месяц.

Минск был вторым по популярности направлением из Варшавы после Франкфурта.

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Теги: Минск
 
 
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У санкций есть обратная сторона. Ограничения, введенные в мае против авиакомпании «Белавиа», уже приносят чувствительные убытки польским авиалиниям.  ...
 
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