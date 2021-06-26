Санкции против «Белавиа» ударили по бюджету польских авиалиний

Источник материала: ОНТ

У санкций есть обратная сторона. Ограничения, введенные в мае против авиакомпании «Белавиа», уже приносят чувствительные убытки польским авиалиниям.

Авиакомпания LOT лишилась всех ежедневных рейсов в Минск. Они были главным источником дохода для перевозчика.

Для варшавского аэропорта приостановка сообщения со столицей Беларуси означает потерю почти 55 тыс. пассажиров в месяц.

Минск был вторым по популярности направлением из Варшавы после Франкфурта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram