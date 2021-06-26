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Спецслужбы США обнародовали доклад об НЛО

26.06.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором аккумулирована имеющаяся информация об НЛО  — «Предварительная оценка: Неопознанный воздушный феномен».

Спецслужбы США обнародовали доклад об НЛО
Фото pixabay.com

В документе, подготовленном по требованию американских парламентариев, собраны данные за период с ноября 2004 по март 2021 года, пишет «ГА».

Как отмечается, за это время было зафиксировано 144 сообщения о появлении неопознанных воздушных феноменов (НВФ), в 80 из этих случаев применялись различные технические и электронные системы наблюдения.

Согласно выводам доклада, «большинство НВФ предположительно представляют собой физические объекты», поскольку они наблюдались с помощью различных систем, включая сенсоры, радары и пр.

В ограниченном количестве случаев НВФ совершали необычные полеты, однако эти наблюдения следует перепроверить, потому что причиной могли быть ошибки приборов или наблюдателей.

«Возможно имеются многочисленные типы НВФ, требующие различных объяснений. (…) НВФ безусловно представляют проблему для безопасности полетов и вызов для национальной безопасности США (…), если это платформы, используемые иностранным соперником», — говорится в докладе.

 

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Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором аккумулирована имеющаяся информация об НЛО  — «Предварительная оценка: Неопознанный воздушный...
 
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