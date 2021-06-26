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Губаревич: Минюст начал проверку движения "За Свободу"
Источник материала: Партизан
Минюст Беларуси начал проверку движения "За Свободу". Ведомство собирается выяснить, соответствует ли деятельность правозащитно-просветительского общественного объединения уставу и законодательству.
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"Целью этой проверки, скорее всего, будет являться поиск каких-то недостатков или неточностей, формальных, — считает Губаревич. — На их основе можно в дальнейшем выносить предупреждения или принять решение о ликвидации".
Общественное объединение движение "За Свободу" намерено подать в Минюст необходимые документы.
Ранее стало известно о проверках деятельности Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Громада) и других..
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Минюст Беларуси начал проверку движения "За Свободу". Ведомство собирается выяснить, соответствует ли деятельность правозащитно-просветительского общественного...
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