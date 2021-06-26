Сегодня стартует плей-офф Евро-2020. Швеция - Украина - за кого болеем?

РБК-Украина рассказывает о 1/8 финала Евро-2020.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.





С субботы, 26 июня, и до вторника, 29 июня, каждый день на Евро будут сыграны по два матча плей-офф. В отличии от групповой стадии, где большинство команд имели возможность "осесть" в одном городе хотя бы на два матча, теперь сборным придется полетать и почти никто не будет иметь преимущества домашнего поля. Исключением станет только Англия, которой повезет сыграть с Германией на родном Уэмбли.





Все из-за распределения городов по матчам 1/8 финала еще до турнира. Просто на определенные комбинации команд из групп в плей-офф были указаны конкретные стадионы для проведения этих игр и никто из-за выхода в плей-офф сборных, которые в группе играли дома, не переносит место проведения. Из-за этого, к примеру, Италия вместо Рима, где они сыграли все три групповых матча, будет играть против Австрии в Лондоне, а Нидерланды отправились на матч с Чехией в Будапешт.





В случае с самой важной для нас парой плей-офф все не так серьезно. Ни Швеция, ни Украина не принимают игры Евро-2020. Швеция два из трех матчей провела в Санкт-Петербурге, еще один - в Севилье. Украина же после визита в Амстердам отыграла два поединка в Бухаресте, где и базируется во время турнира. Теперь командам предстоит играть между собой в Глазго, где очевидно Украина останется без существенной поддержки родных болельщиков в силу COVID-ограничений для украинцев в Британии.





Команда Андрея Шевченко с горем пополам вышла в 1/8 финала. Финишировав третьими в группе, украинцы ждали два дня на положительные итоги в других группах. И помощь пришла как раз, частично, от Швеции, которая не проиграла и победила Польшу, и от Испании, разгромившей Словакию.





Теперь Украине нужно буквально исправляться после матча с Австрией. Тогда команда сыграла очень слабо и могла пропустить больше одного гола. Андрей Шевченко заявил, что команда была физически не готова. И это не очень радует перед игрой с отлично отыгравшей группу Швецией, которая показала образец прагматичного футбола - где можно было они атаковали, где надо - защищались. И защита у шведов отличная. А потому основной вопрос - устала ли сборная Украины глобально в следствии интенсивного сезона или же эту усталость можно убрать и восстановить футболистов за восемь дней перерыва между играми?





Конечно, кроме игры Швеция - Украина в 1/8 финала есть на что просмотреть. Сходу выделяются два противостояния. Один из фаворитов последних годов Бельгия сыграет против действующего чемпиона Европы Португалии, которая показала очень разный футбол в группе. А Англия сразится с Германией. Вывеска, достойная финала чемпионата.





Достаточно интересным должен быть и матч Италия - Австрия, в котором Италия обязана подтверждать уверенность, проявленную на групповом этапе, а Австрия попытается сотворить сенсацию, тем более, что ресурсы для этого у них есть.





В целом, нет совсем неинтересных пар, да их и быть не может на этом этапе. А потому лучше посмотреть все матчи.





Расписание и трансляции матчей 1/8 финала:





26 июня:

Уэльс - Дания (19:00, Амстердам). Трансляция - "Футбол 1"

Италия - Австрия (22:00, Лондон). Трансляция - "Украина"

27 июня:





Нидерланды - Чехия (19:00, Будапешт). Трансляция - "Футбол 1"

Бельгия - Португалия (22:00, Севилья). Трансляция - "Украина"

28 июня:





Хорватия - Испания (19:00, Копенгаген). Трансляция - "Футбол 1"

Франция - Швейцария (22:00, Бухарест). Трансляция - "Украина"

29 июня:





Англия - Германия (19:00, Лондон). Трансляция - "Футбол 1"

Швеция - УКРАИНА (22:00, Глазго). Трансляция - "Украина"