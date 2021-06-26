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ВТБ Капитал: под санкции ЕС не попало 80% поставок калия в ЕС

26.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики ВТБ Капитал подсчитали, что секторальные санкции ЕС не распространяются на ключевой экспортный продукт калийной отрасли Беларуси — хлоркалий с содержанием 40–62% K2O (оксида калия) по весу. Между тем на него приходится 80% поставок страны в ЕС.



Запрет на транзит продукции «Беларуськалия» через территорию ЕС увеличивает транспортные расходы поставщика, но они составляют менее 10% текущей цены, отмечают аналитики.

Ограничения Евросоюза против белорусского калия затрагивают почти 20% экспорта этого продукта, перевозимого через Литву. Такую оценку приводит глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка. По его данным, почти 2,5 млн тонн белорусского хлоркалия теперь подпадет под санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел санкции на белорусский калий с содержанием полезного вещества менее 40% или более 62% в сухом продукте.

Что касается конкретных товарных кодов, в списке запрещенных к поставкам в Евросоюз калийных удобрений отсутствует код 3104 20 50. Согласно классификации ЕС, это удобрения с содержанием оксида калия в пределах 40−62%, которые занимают самую большую долю в белорусском экспорте.
 
 
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Аналитики ВТБ Капитал подсчитали, что секторальные санкции ЕС не распространяются на ключевой экспортный продукт калийной отрасли Беларуси — хлоркалий с...
 
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