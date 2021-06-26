|
Маск шутя стал родителем нового токена
Источник материала: Партизан
Глава Teslа Илон Маск продолжает шутить над криптовалютным рынком, и это имеет последствия.
Моего щенка сиба-ину будут звать Флоки», — твитнул Маск сегодня.
После этого цена токенов сиба-ину пошла в гору — за день котировки выросли на 15%. Это произошло на фоне падения стоимости биткоина на 3% и эфириума на 5,5%.
Аналитики отмечают, что за последнюю неделю сиба-ину потеряла примерно 50%, после ограничений майнинга, реализованных в Китае.
И помощь Маска в восстановлении курса криптовалюты пришлась кстати. Заданного темпа роста должно хватить, чтобы превзойти котировки Dogecoin, предполагают брокеры.
Другое любопытное явление, сопутствующее троллингу Маска в соцсетях, состоит в том, что через 9 минут после его твита о щенке на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki. За час его цена взлетела на 795%, до $0,0000000011.
Аудитория соцсетей помнит, что в начале мая Илон Маск проговорился, что присматривает себе щенка породы сиба-ину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Teslа Илон Маск продолжает шутить над криптовалютным рынком, и это имеет последствия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)