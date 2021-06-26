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Маск шутя стал родителем нового токена

26.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Teslа Илон Маск продолжает шутить над криптовалютным рынком, и это имеет последствия.




Моего щенка сиба-ину будут звать Флоки», — твитнул Маск сегодня.
После этого цена токенов сиба-ину пошла в гору — за день котировки выросли на 15%. Это произошло на фоне падения стоимости биткоина на 3% и эфириума на 5,5%.

Аналитики отмечают, что за последнюю неделю сиба-ину потеряла примерно 50%, после ограничений майнинга, реализованных в Китае.

И помощь Маска в восстановлении курса криптовалюты пришлась кстати. Заданного темпа роста должно хватить, чтобы превзойти котировки Dogecoin, предполагают брокеры.

Другое любопытное явление, сопутствующее троллингу Маска в соцсетях, состоит в том, что через 9 минут после его твита о щенке на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki. За час его цена взлетела на 795%, до $0,0000000011.

Аудитория соцсетей помнит, что в начале мая Илон Маск проговорился, что присматривает себе щенка породы сиба-ину.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава Teslа Илон Маск продолжает шутить над криптовалютным рынком, и это имеет последствия.
 
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