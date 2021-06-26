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Газзаев назвал стоячим футбол Дзюбы на Евро-2020

26.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне - депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что капитан национальной команды Артем Дзюба недостаточно подвижно играл в матчах чемпионата Европы-2020.




"Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча "Тамбову", это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу", отвечая на соответствующий вопрос.

На Евро-2020 Дзюба отметился голевой передачей в игре с Финляндией (1:0) и голом с пенальти в матче с Данией (1:4). Заняв четвертое место в своей группе, сборная России не смогла попасть в плей-офф.
 
 
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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне - депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что капитан национальной команды Артем Дзюба...
 
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