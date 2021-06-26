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"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
26.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Страх пойти в спортзал героине выпуска Анне помогают преодолеть тренер по плаванию, к.м.с, спортсменка, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участница соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительница заплыва через пролив Босфор Людмила Попова и психолог, преподаватель, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева.
04:05 Принять страх и начать изменять убеждения
06:50 Какова вероятность того, что негативный опыт повторится?
08:50 Когнитивные искажения и слова поддержки
10:00 Внутренний критик и внутренний ребенок
17:20 Сила маленьких шагов
22:15 Проигрывание негативного сценария
27:00 Присвоение пространства бассейна, фитнесс-клуба
30:15 Установление новых шаблонов поведения
34:17 У каждого свой рацион движений
35:25 Как найти путь к себе
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