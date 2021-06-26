ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею

26.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею

Страх пойти в спортзал героине выпуска Анне помогают преодолеть тренер по плаванию, к.м.с, спортсменка, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участница соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительница заплыва через пролив Босфор Людмила Попова и психолог, преподаватель, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева.

04:05 Принять страх и начать изменять убеждения

06:50 Какова вероятность того, что негативный опыт повторится?

08:50 Когнитивные искажения и слова поддержки

10:00 Внутренний критик и внутренний ребенок

17:20 Сила маленьких шагов

22:15 Проигрывание негативного сценария

27:00 Присвоение пространства бассейна, фитнесс-клуба

30:15 Установление новых шаблонов поведения

34:17 У каждого свой рацион движений

35:25 Как найти путь к себе

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой люди с лишним весом не идут в тренажерный зал из-за страха осуждения, насмешек и косых взглядов. Решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Губаревич: Минюст начал проверку движения "За Свободу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by