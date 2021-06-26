ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: Брюссель нанес ощутимый удар по личному карману Лукашенко

26.06.2021 10:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По мнению Сергея Жаворонкова, старшего научного сотрудника экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Евросоюз ввел очень серьезные санкции в отношении Беларуси.

Эксперт: Брюссель нанес ощутимый удар по личному карману Лукашенко

«Брюссель впервые вводит секторальные экономические санкции, и это ощутимый удар по личному карману Лукашенко, — отметил он «ГА». — Для Минска проблема усугубляется еще и тем, что не понятно, куда все это сейчас можно перенаправить. В России есть свои калийные удобрения и нефтепродукты. Беларусь эти товары в РФ практически никогда не поставляла».

Он отметил, что теоретически можно попытаться продавать их через Россию, маскируя как российские. Однако это «все-таки не пресловутые «белорусские» креветки и семга»: «Например, норвежскую семгу легко можно было выдавать за белорусскую благодаря тому, что у России с Беларусью отсутствует таможенная граница, а у ЕС с Россией, как и с Беларусью, такая граница есть. В этом большая и принципиальная разница».

Эксперт считает, что Кремлю вновь придется приходить на помощь белорусскому правителю, так как для Путина сохранение режима Лукашенко— важнейший приоритет.

«Когда побираешься, то тебе вполне могут поставить неприятные условия — в частности, по приватизации белорусских госпредприятий, которые фактически тоже работают на карман Лукашенко. Это два нефтеперерабатывающих завода — Мозырский и Новополоцкий, тот же «Беларуськалий», Минскэнерго, предприятия по производству алкоголя, Минский автомобильный завод… Список можно продолжить».

Очевидно, что Лукашенко попытается делать то, что он делал много раз — торговать политзаключенными как заложниками с Западом, обещая выпустить кого-то в обмен на отмену санкций, но одну и ту же вещь сложно продавать до бесконечности, резюмировал научный сотрудник Института Гайдара.

Вместе с тем, как ему кажется, осуществить свой классический маневр Лукашенко сейчас будет значительно сложнее, если это возможно вообще.

Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара — некоммерческая научно-исследовательская организация, созданная в форме фонда, занимающаяся теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики.

Институт Гайдара активно взаимодействует с российскими и зарубежными исследовательскими и научно-аналитическими центрами, вузами, экономическими и финансовыми организациями.

Среди его партнеров — Университет Киля (Германия), Гарвардская школа управления (США), Стэнфордский университет (США), Массачусетский технологический институт (США), Национальное бюро экономических исследований США, Университет Дьюк (США), Мэрилендский университет (США), Университет Калифорнии в Беркли и Лос-Анджелесе (США), Йоркский университет (Канада), Университет Ватерлоо (Канада) и многие другие ведущие научно-образовательные центры мира.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Сергея Жаворонкова, старшего научного сотрудника экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Евросоюз ввел очень серьезные санкции в отношении Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Колесниковой: «Мария ни о чем не жалеет и чувствует себя свободным человеком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by