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В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта повреждены жилые дома и автомобили

26.06.2021 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, в двух районах Витебской области, трех районах Могилевской области и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного здания, объекта соцкультбыта и 12 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы. Кроме того, вследствие порывов ветра скоростью до 25 м/с зафиксированы 75 случаев падения деревьев в Витебской (23 случая), Гомельской (5), Минской (7) и Могилевской (40) областях, в результате которых повреждены 17 легковых автомобилей. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций вели распиловку и убирали упавшие деревья.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 827 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады.-0-

В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта повреждены жилые дома и автомобили

В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта повреждены жилые дома и автомобили

В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта повреждены жилые дома и автомобили

Фото МЧС

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В двух районах Витебской области, трех районах Могилевской области и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного...
 
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