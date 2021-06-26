В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта повреждены жилые дома и автомобили

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, в двух районах Витебской области, трех районах Могилевской области и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного здания, объекта соцкультбыта и 12 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы. Кроме того, вследствие порывов ветра скоростью до 25 м/с зафиксированы 75 случаев падения деревьев в Витебской (23 случая), Гомельской (5), Минской (7) и Могилевской (40) областях, в результате которых повреждены 17 легковых автомобилей. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций вели распиловку и убирали упавшие деревья.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 827 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады.-0-













Фото МЧС