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В Amnesty International домашний арест Протасевича назвали уловкой для Запада

26.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переведение сооснователя признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги на домашний арест - это уловка власти Беларуси для отмены санкций Запада.

Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стратерс, сообщает пресс-служба организации.

«Это выглядит как циничная уловка белорусских властей, чтобы добиться отмены международных санкций, которые были введены после арестов Романа и Софьи», — отметила Стратерс.

По ее словам, пока Протасевич и Сапега не будут полностью свободны, правосудие не будет восстановлено.

Напомним, что Европейский Союз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси, которые включают, в том числе, ограничения на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.
 
 
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Переведение сооснователя признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги на домашний арест - это уловка...
 
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