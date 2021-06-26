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Фотофакт: в Белостоке прошла акция солидарности с Беларусью
Источник материала: Партизан
Акция была согласована с местными властями
25 июня в Белостоке прошла акция солидарности с Беларусью. Демонстранты под бело-красно-белыми флагами прошли маршем из центра города до консульства РБ, держали в руках снимки белорусских политзаключённых, большой плакат "Свободу политзаключённым!"
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Акция была согласована с местными властями
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