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Фотофакт: в Белостоке прошла акция солидарности с Беларусью

26.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акция была согласована с местными властями



25 июня в Белостоке прошла акция солидарности с Беларусью. Демонстранты под бело-красно-белыми флагами прошли маршем из центра города до консульства РБ, держали в руках снимки белорусских политзаключённых, большой плакат "Свободу политзаключённым!"
 
 
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Акция была согласована с местными властями
 
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