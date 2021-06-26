Адвокат Колесниковой: «Мария ни о чем не жалеет и чувствует себя свободным человеком»

Источник материала: Салiдарнасць

По словам Владимира Пыльченко, к уголовному делу его подзащитная относится иронично.





25 июня пресс-служба Генпрокуратуры сообщила , что уголовное дело против Марии Колесниковой и Максима Знака направили в Верховный суд для определения подсудности. Марии и Максиму предъявлено обвинение по трем статьям, им грозит до 12 лет тюрьмы.

— Мне неизвестно, знает ли об этой новости Мария и, соответственно, как она ее воспринимает, — приводит слова адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко официальный сайт Виктора Бабарико . — Сегодня (25 июня — прим.) мы с ней общались в СИЗО, и на момент нашей встречи в 11:40 такой информации Марии не поступило. Лично я узнал о направлении дела в Верховный Суд из телеграм-каналов и уже после того, как покинул изолятор.

Что означает направление дела в суд? То, что прокурор согласился с обвинением, предъявленном Марии, и направил уголовное дело в Верховный Суд для определения того, в каком суде оно будет рассматриваться.

С делом ознакомлены как Мария, так и ее защитники. Мария не согласна с предъявленным обвинением, в связи с чем по мере ознакомления с материалами уголовного она и защита подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования. Мы не видим законных оснований для привлечения Марии Колесниковой к уголовной ответственности.

По словам адвоката, конкретную дату судебного заседания назвать затруднительно. После того, как будет принято решение о том, какой суд будет рассматривать уголовное дело, и по мере его поступления в этот суд, решение о назначении судебного разбирательства должно быть принято не позднее 14 суток, а по делам, подсудным Верховному Суду, областным, Минскому городскому судам — в срок до одного месяца. В исключительных случаях срок может быть продлен до трех месяцев.

— Что касается формата разбирательства дела, считаю, что оно будет публичным — то есть, рассматриваться в открытом судебном заседании. Это логично, поскольку обвинения, предъявленные Марии, касаются ее публичных высказываний, которые известны всей общественности, — заявил Владимир Пыльченко.

Защитник отметил, что Мария в порядке, много читает, занимается спортом.

— Ни разу не доводилось видеть ее рассерженной или в плохом настроении. Постоянно улыбается и смеется. Несмотря на временные неудобства, Мария ни о чем не жалеет и чувствует себя свободным человеком. К вопросу о том, как она относится к уголовному делу, наверное, лучше всего подойдет слово иронично.

Мария в курсе происходящего, постоянно интересуется ходом процесса как в отношении Виктора Бабарико, так и других обвиняемых. Уверена, что все будет хорошо и скоро все смогут увидеться со своими родными и близкими. Передает привет всем белорусам.

Из сообщений пресс-службы Генпрокуратуры, кстати, впервые стало известно, что конкретно ставят в вину Марии и Максиму. Напомним, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Запрещено называть даже фамилии следователей.

В чем обвиняют Марию и Максима:

Вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению.

Позиционировали себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси.

Публично заявляли о победе на выборах Светланы Тихановской, говорили, что народ Беларуси утратил доверие к власти, а сама действующая власть — слабая.

Сообщили о создании Координационного совета для организации передачи власти, преодоления политического кризиса, установления согласия в обществе и защиты независимости Беларуси.