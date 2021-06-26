ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко: «В «отжиманиях» под санкциями объективно виноват один человек. Мы все знаем, кто он»

26.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

По мнению политика, армейский принцип «коллективной ответственности» уничтожит режим.

Латушко: «В «отжиманиях» под санкциями объективно виноват один человек. Мы все знаем, кто он»

— Когда у власти находится режим, основной опорой которого являются силовики — вся страна постепенно приходит к жизни по армейским порядкам, — считает Павел Латушко. — Одним из таких порядков является принцип «коллективной ответственности».

Все, кто служил в армии, хорошо с ним знакомы – когда за провинность одного на плацу отжимается вся рота. Так и формируется так называемая «армейская дисциплина» — через страх подставить коллектив и вызвать его ненависть. Ведь объектом ненависти становится не командир, который несправедливо заставляет отжиматься всех, а тот — из-за чьей провинности вынуждены отжиматься все.

Так вот сегодня диктатор — и есть тот человек, из-за которого все белорусы (в том числе его приближенные) будут вынуждены «отжиматься» под санкциями ЕС и США. И будут отжиматься до тех пор, пока он не выполнит три условия для отмены санкций. А они очень просты: отпустить всех политзаключенных, остановить репрессии и уйти.

Сегодня Запад совершенно справедливо разговаривает с режимом Лукашенко его же языком. Ведь только такой язык он способен понять.

Но между армейской коллективной ответственностью и действиями Запада есть важная разница — в «отжиманиях» под санкциями объективно виноват один человек. Мы все знаем, кто он. Как только он уйдет — санкции сразу же будут отменены. И все мы можем либо ускорить этот процесс, либо «отжиматься» вместе с диктатором.

«Болезненный удар» или «аккуратные санкции»? Что думают эксперты

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению политика, армейский принцип «коллективной ответственности» уничтожит режим.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси добавилось еще 8 политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by