ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск распродал недвижимость и переедет в домик размером с "однушку"

26.06.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik.Основатель SpaceX и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск распродал принадлежавшую ему недвижимость и намерен переехать в скромный по его меркам домик за 50 тысяч долларов, который будет собран на территории космической компании SpaceX. Об этом сам Маск рассказал подписчикам в своем Twitter.

Новый дом бизнесмена площадью в 37 квадратных метров состоит из блоков быстровозводимого жилья, Маск назвал это помещение "своим основным и единственным домом".

"Мой основной дом — это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на "Звездной базе", который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", — отметил он Twitter.

Ранее основатель и глава компаний Tesla, SpaceX, Boring company в своей Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, который до сих пор сдавался в аренду. Бизнесмен обрадовался, что дом перейдет в распоряжение большой семьи. А в начале июня он заявил, что избавился от всех домов, за исключением одного в районе залива Сан-Франциско.

Распродавать недвижимость и имущество Маск начал в мае 2020 года, собираясь оставить в активе только акции компаний.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь дома-конструктора, в котором собирается жить бизнесмен, составляет всего 37 "квадратов", Маск уже назвал его "лачугой".
 
Новости дня
Новости разные
 
Шел к автолавке и заблудился: спасатели нашли пенсионера спустя 12 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by