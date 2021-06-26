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Илон Маск распродал недвижимость и переедет в домик размером с "однушку"
26.06.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн ― Sputnik.Основатель SpaceX и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск распродал принадлежавшую ему недвижимость и намерен переехать в скромный по его меркам домик за 50 тысяч долларов, который будет собран на территории космической компании SpaceX. Об этом сам Маск рассказал подписчикам в своем Twitter.
Новый дом бизнесмена площадью в 37 квадратных метров состоит из блоков быстровозводимого жилья, Маск назвал это помещение "своим основным и единственным домом".
"Мой основной дом — это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на "Звездной базе", который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", — отметил он Twitter.
Ранее основатель и глава компаний Tesla, SpaceX, Boring company в своей Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, который до сих пор сдавался в аренду. Бизнесмен обрадовался, что дом перейдет в распоряжение большой семьи. А в начале июня он заявил, что избавился от всех домов, за исключением одного в районе залива Сан-Франциско.
Распродавать недвижимость и имущество Маск начал в мае 2020 года, собираясь оставить в активе только акции компаний.
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Площадь дома-конструктора, в котором собирается жить бизнесмен, составляет всего 37 "квадратов", Маск уже назвал его "лачугой".
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