Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik.Основатель SpaceX и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск распродал принадлежавшую ему недвижимость и намерен переехать в скромный по его меркам домик за 50 тысяч долларов, который будет собран на территории космической компании SpaceX. Об этом сам Маск рассказал подписчикам в своем Twitter.

Новый дом бизнесмена площадью в 37 квадратных метров состоит из блоков быстровозводимого жилья, Маск назвал это помещение "своим основным и единственным домом".

"Мой основной дом — это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на "Звездной базе", который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", — отметил он Twitter.

Ранее основатель и глава компаний Tesla, SpaceX, Boring company в своей Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, который до сих пор сдавался в аренду. Бизнесмен обрадовался, что дом перейдет в распоряжение большой семьи. А в начале июня он заявил, что избавился от всех домов, за исключением одного в районе залива Сан-Франциско.

Распродавать недвижимость и имущество Маск начал в мае 2020 года, собираясь оставить в активе только акции компаний.