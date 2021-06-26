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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать на Акилину

Главные приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 26 июня отведайте кашу и не пейте молоко - что можно и нельзя делать в этот день Если утром пчелы покидают улей, то будет солнечная и сухая погода.

На украинских землях имя святой превратилось в Акулину (Килину, Кулину), а образ трансформировался в Акулину Гречишницу, покровительницу урожая гречихи. Так, дата связана с порой сеяния гречихи, а традиции - с приготовлением каши.Как гласят церковные предания, Акилина родилась в семье христианина в Палестинской стране. Когда девочке исполнилось десять, ее беседы с подружками были подслушаны рабом, который донес своему хозяину на ребенка из-за ее проповедей, и нежелание поклониться идолам.Блаженную предали пыткам, но она не отступилась от Веры. После этого Акилину, которой было 12 лет, обезглавили.В этот день именины отмечают Анна, Антонина, Иван, Андрей, Савва, Даниил, Пелагея, Яков.Издавна в народе бытовал обычай готовить в эту дату каши - считалось, что они становились особенно целебными, и могли не только укрепить здоровье, но и отвести от едока болезни на целый год. Поэтому в доме каждый член семьи обязательно должен был съесть хотя бы ложку каши.Также хозяйки расхваливали свои блюда перед соседями, а еще - выставляли кашу на улицу, чтобы мог ее отведать любой малоимущий или бездомный. Если ваша каша пользовалась популярностью, это считалось хорошей приметой.Кроме того, принято было ходить в этот день в лес собирать землянику.Традиционно 26 июня начинали сеять гречиху.Если каши называли целебным блюдом, то молоко в этот день, как говорили, пить нельзя - суеверные считали, что оно становилось ядовитым.Еще одной отравой в этот день считали травы, поэтому запрещалось их собирать в поле 26 июня, даже лекарственные.Тяжело трудиться в эту дату не рекомендовалось, особенно во второй половине дня - в противном случае, как говорили, это могло принести недуги и лишить достатка.Если 26 июня много мошкары, то это сулило хорошую погоду.Если в вечернее время появилась радуга в небе - тоже к доброй погоде в ближайшее время.Если соловей громко и долго пел всю ночь, то это предвещало сильный ветер на следующий день.Если утром пчелы покидают улей, то будет солнечная и сухая погода.