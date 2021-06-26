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Токсичные товары. Западные санкции бьют по экспорту белорусских нефтепродуктов
Источник материала: Навiны
Западные санкции могут привести к существенному сокращению экспортных поставок белорусских нефтепродуктов. Европейские покупатели стали отказываться от товара Made in Belarus еще до введения ограничений.
Опубликованные 24 июня санкции Евросоюза
Кроме того запрещается прямо или косвенно оказывать техническую и финансовую помощь, брокерские и страховые услуги по сделкам с белорусскими нефтепродуктами.
За три дня до введения ограничений со стороны ЕС Великобритания наложили санкции на двух основных трейдеров, которые занимаются поставками белорусских нефтепродуктов — «Новую нефтяную компанию» и BNK (UK) Ltd (британскую дочку «Белорусской нефтяной компании»). Проблемы со сбытом белорусских нефтепродуктов возникли за несколько месяцев до принятия европейских санкций.
По данным участников рынка, еще в апреле некоторые европейские торговые компании заявили о прекращении торговли белорусскими нефтепродуктами, опасаясь попасть под вторичные американские санкции.
Напомним, что США возобновили ограничения в отношении девяти предприятий нефтехимического комплекса Беларуси, в том числе государственного концерна «Белнефтехим» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Из-за запрета США на работу с белорусскими предприятиями покупателям нефтепродуктов стало невозможно получить финансирование в долларах. Некоторые европейские банки отказывались предоставлять обеспечение уже в конце апреля — мае, сообщали трейдеры. Американские санкции привели к сокращению в мае по сравнению с апрелем поставок белорусского бензина, вакуумного газойля и мазута в российские северо-западные порты.
А европейские санкции заблокируют доступ к финансированию сделок с белорусскими нефтепродуктами и в евро, что еще больше затруднит продажи. Похоже, что уже сейчас европейские покупатели полностью перестали покупать белорусские нефтепродукты. Сотрудничество с белорусскими властями рассматривается как токсичное.
В прошлом году Беларусь заработала почти 600 млн долларов на поставках нефтепродуктов в ЕС, свидетельствуют данные Белстата.
Наибольшая доля экспорта приходится на Великобританию и Нидерланды, которые могут быть промежуточными точками поставок. Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза, поставки в эту страну до недавнего времени осуществлялись морем через страны Евросоюза, сообщили в консалтинговой компании Refinitiv. За четыре месяца этого года поставки белорусских нефтепродуктов в ЕС составили 730 млн долларов, превысив прошлогодний уровень. Это половина всей выручки от экспорта белорусских нефтепродуктов. При этом отгрузки в Великобританию уменьшились почти на 70% (до 63 млн долларов), зато в Нидерланды — увеличились в 7,6 раза (до 580,8 млн долларов). Еще одним важным партнером Беларуси традиционно является Украина. В прошлом году Беларусь заработала на поставках нефтепродуктов в эту страну 1,2 млрд долларов, за четыре месяца этого года — около 620 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата. Сейчас, по данным участников рынка, поставки белорусских нефтепродуктов в Украину по-прежнему идут через компанию «БНК-Украина», но не по прямым договорам с материнской «Белорусской нефтяной компанией». Однако покупатели белорусской продукции начинают сталкиваться с проблемами при расчетах через украинские банки.
Кроме того, приостановлено действие соглашения между украинским оператором нефтепроводов «Укртранснафта» и BNK (UK) Ltd о транспортировке нефти из Одессы на Мозырский НПЗ.
Белорусское дизельное топливо и бензин занимают большую долю на украинском рынке — 30% и 40%, соответственно. Заместить такие объемы за короткое время будет сложно. Украинские власти не заявляли о присоединении к европейским секторальным санкциям, но в конфликте между Беларусью и Западом Украина, скорее, на стороне Брюсселя и Вашингтона, поэтому исключать постепенное сворачивание украинского рынка для белорусских нефтепродуктов нельзя.
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Еще в апреле некоторые европейские торговые компании начали отказываться от белорусских нефтепродуктов. А сейчас, похоже, полностью остановили их покупку.
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