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В Беларуси за сутки утонули два человека
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям 25 июня в 11.57 поступило сообщение об утонувшем человеке в Днепре в Речице Гомельской области. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1969 года рождения.
В этот же день в 21.54 стало известно еще об одном трагическом случае в реке Западная Двина возле деревни Железняки Витебского района. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую женщину 2000 года рождения.-0-
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Спасателям 25 июня в 11.57 поступило сообщение об утонувшем человеке в Днепре в Речице Гомельской области. В этот же день в 21.54 стало известно еще об одном трагическом...
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