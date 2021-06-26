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В Беларуси за сутки утонули два человека

26.06.2021 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 25 июня в 11.57 поступило сообщение об утонувшем человеке в Днепре в Речице Гомельской области. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1969 года рождения.

В этот же день в 21.54 стало известно еще об одном трагическом случае в реке Западная Двина возле деревни Железняки Витебского района. Работники МЧС обнаружили и достали из воды утонувшую женщину 2000 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 25 июня в 11.57 поступило сообщение об утонувшем человеке в Днепре в Речице Гомельской области. В этот же день в 21.54 стало известно еще об одном трагическом...
 
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