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Суздальцев: Шанс стать вторым Бакиевым у Лукашенко есть

26.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реакция Александра Лукашенко на западные санкции оказалась крайне тяжелой. Он заговорил о введении военного положения, а его окружение и белорусские СМИ подхватили версию начала новой войны: якобы осуществилось некое новое нападение на Беларусь. Однако пока последние введенные 25 июня санкции все-таки оставляют для правящего режима ощутимые «лазейки» в виде некоторых таможенных кодов, а этому в Минске радуются. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев в своем telegram-канале.



Эксперт заметил, что эти «лазейки» могут быть временными, и связаны они с логистикой вывоза из Беларуси через Литву калия и нефтепродуктов. С другой стороны, вряд ли в белорусском руководстве не понимают, что «лазейки» в течении двух-трех месяцев закроют (они даже не требуют дополнительного согласования), если не будут освобождены политические заключенные и не возбуждены уголовные дела против силовиков, считает аналитик.

По его словам, на освобождение политических противников Лукашенко не пойдет, а возбуждение уголовных дел против представителей МВД и КГБ республики будет означать мгновенный мятеж силовиков. При таком повороте событий у Лукашенко не будет времени даже добежать до аэропорта, предположил Суздальцев, добавив, что Лукашенко вообще-то стоило бы построить еще одну транзитную резиденцию в минском аэропорту, прямо у взлетной полосы.

«На самом деле нет сомнений, что Лукашенко исходит из собственных представлений о своем спасении, среди которых имеет место твердая уверенность в том, что Запад рано или поздно войдет в конфронтацию с Россией и ненависть Брюсселя и Вашингтона к Владимиру Путину даст ему шанс уцелеть в этой геополитической передряге. В свою очередь снижение напряженности между Москвой и Западом ничем хорошим Лукашенко не обернётся и шанс стать вторым Бакиевым у него есть», - заключил политолог.
 
Теги: Минск
 
 
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Реакция Александра Лукашенко на западные санкции оказалась крайне тяжелой. Он заговорил о введении военного положения, а его окружение и белорусские СМИ...
 
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