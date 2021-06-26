Суздальцев: Шанс стать вторым Бакиевым у Лукашенко есть









Эксперт заметил, что эти «лазейки» могут быть временными, и связаны они с логистикой вывоза из Беларуси через Литву калия и нефтепродуктов. С другой стороны, вряд ли в белорусском руководстве не понимают, что «лазейки» в течении двух-трех месяцев закроют (они даже не требуют дополнительного согласования), если не будут освобождены политические заключенные и не возбуждены уголовные дела против силовиков, считает аналитик.





По его словам, на освобождение политических противников Лукашенко не пойдет, а возбуждение уголовных дел против представителей МВД и КГБ республики будет означать мгновенный мятеж силовиков. При таком повороте событий у Лукашенко не будет времени даже добежать до аэропорта, предположил Суздальцев, добавив, что Лукашенко вообще-то стоило бы построить еще одну транзитную резиденцию в минском аэропорту, прямо у взлетной полосы.





«На самом деле нет сомнений, что Лукашенко исходит из собственных представлений о своем спасении, среди которых имеет место твердая уверенность в том, что Запад рано или поздно войдет в конфронтацию с Россией и ненависть Брюсселя и Вашингтона к Владимиру Путину даст ему шанс уцелеть в этой геополитической передряге. В свою очередь снижение напряженности между Москвой и Западом ничем хорошим Лукашенко не обернётся и шанс стать вторым Бакиевым у него есть», - заключил политолог.