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ЧП в Чечерском районе. Крупный пожар. Предварительная версия – поджог. Огнем охвачено более семи гектаров леса

26.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники гослесохраны ликвидируют крупный лесной пожар в Чечерском спецлесхозе (Гомельская область), сообщили в Министерстве лесного хозяйства.


В 113 районах Беларуси введены запреты на посещение леса. Фото: Минлесхоз Беларуси

Очаг обнаружила авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации пожара задействовано 50 человек, 8 пожарных автомобилей, 4 трактора с плугом и 2 расчета МЧС. Примерная площадь очага - 7 га. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.

Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия - поджог.

На сегодняшний день запреты и ограничения на посещения лесов из-за сильной жары и пожароопасной обстановки введены в 113 из 118 районов Беларуси. Посещать лес запрещено в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. В большинстве районов Минской, Витебской и Гродненской областей тоже введены запреты или ограничения.
 
 
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Сотрудники гослесохраны ликвидируют крупный лесной пожар в Чечерском спецлесхозе (Гомельская область), сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
 
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