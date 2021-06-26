Грозы и ливни: в воскресенье в Беларуси снова оранжевый уровень опасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. в последнее воскресенье июня в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности, в стране ожидаются грозы и ливни, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье 27 июня погода будет облачно с прояснениями, во многих районах синоптики обещают кратковременные дожди. Грозы прогнозируют ночью и утром на большей части территории страны, в отдельных районах ситуация осложнится сильными ливнями.

Синоптики также предупредили белорусов о шквалистом ветре. Ветер обещают северный, северо-западный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. Ночью и утром воскресенья в Беларуси местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в среднем по Беларуси составит +13-19, днем столбик термометра поднимется до 21-27 градусов, по юго-востоку будет по-прежнему жарко - + 28-31.

Накануне грозовой фронт уже принес в Беларусь первые разрушения . Всего в стране зафиксированы 75 случаев падения деревьев из-за сильного ветра (больше всего – Витебской области), 17 из них упали на автомобили. В Витебской и Могилевской областях повреждены крыши 16 жилых домов, сообщили в МЧС.

Утром субботы 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях оставались без электричества, всего перебои с электроэнергией во время непогоды были зафиксированы более чем в 800 населенных пунктах по всей стране.