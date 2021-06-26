Внезапно: режиссер Астрахан высказался об актерском таланте Бузовой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если человек, привлеченный в спектакль со стороны, подходит к задаче творчески и у зрителей не случается разочарования, значит, решение было правильным, считает заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан. Такое мнение известный режиссер театра и кино высказал в беседе на youtube-канале "Вокруг ТВ".

При этом, по мнению Астрахана, приглашение Ольги Бузовой в постановку ― это "маркетинговые вещи".

"Я не знаю, как играет Ольга Бузова, может, она играть будет прекрасно, я не видел просто спектакль. Все бывает, знаете, надо посмотреть, может, они ее привлекли, может, она прекрасно сыграет", ― заявил Астрахан.

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Режиссер считает, что создатели постановки "своего результата добились, если там полный зал, и при этом потом люди вышли не разочарованные".

Творческая работа на результат

"Знаете, тут каждый случай индивидуален, тут нельзя говорить, какими методами привлекают, чтоб зритель пришел. В итоге зритель будет уходить с каким-то ощущением: либо спектакль понравится, либо нет", ― сказал Астрахан.

Если данный персонаж, привлеченный из шоу-бизнеса или откуда там со стороны, работает на результат творчески и потом не происходит разочарования, значит, все было правильно, если будет разочарование, значит, это была ошибка, убежден кинодеятель.

"Понятно, что платят за вход. Люди пришли, заплатили. Но тоже вопрос тех, кто создавал спектакль, насколько они за этим видят какую-то вот правильность. Тут не берусь судить", ― подытожил режиссер.

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Сам Астрахан также не исключает для себя возможности пригласить известного человека со стороны в свой проект – постановку или фильм, но с оговоркой – "если этот человек может сыграть данную роль".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького.

Первые показы спектакля "Чудесный грузин" на сцене МХАТ имени Горького в Москве с участием Ольги Бузовой состоялись 11 и 12 июня, спектакль об Иосифе Сталине по пьесе Андрея Назарова поставила режиссер Рената Сотириади.

Появление телезвезды спровоцировало волнения в профессиональной режиссерской и актерской среде. В свою очередь, сама Бузова ответила самым жестким критикам и сообщила, что публика встретила ее прекрасно и в финале даже искупала в овациях. В результате "поющая ведущая" задумалась о продолжении актерской карьеры.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Ольга Бузова выступила на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве

Кстати, на днях теледива снова шокировала своих поклонников неожиданной сменой имиджа, вернув себе светлый цвет волос, с которым стала известной во время участия в скандальном шоу "Дом 2".

"Ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ", подписала Бузова снимок в своем Instagram -аккаунте, добавив, что для нее "начинается новый этап жизни". Многие фолловеры с восторгом восприняли возвращение звезды "в блондинку", хотя были и те, кто написал, что брюнеткой Бузова "смотрится богаче".

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