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Внезапно: режиссер Астрахан высказался об актерском таланте Бузовой
26.06.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если человек, привлеченный в спектакль со стороны, подходит к задаче творчески и у зрителей не случается разочарования, значит, решение было правильным, считает заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан. Такое мнение известный режиссер театра и кино высказал в беседе на youtube-канале "Вокруг ТВ".
При этом, по мнению Астрахана, приглашение Ольги Бузовой в постановку ― это "маркетинговые вещи".
"Я не знаю, как играет Ольга Бузова, может, она играть будет прекрасно, я не видел просто спектакль. Все бывает, знаете, надо посмотреть, может, они ее привлекли, может, она прекрасно сыграет", ― заявил Астрахан.
Режиссер считает, что создатели постановки "своего результата добились, если там полный зал, и при этом потом люди вышли не разочарованные".
Творческая работа на результат
"Знаете, тут каждый случай индивидуален, тут нельзя говорить, какими методами привлекают, чтоб зритель пришел. В итоге зритель будет уходить с каким-то ощущением: либо спектакль понравится, либо нет", ― сказал Астрахан.
Если данный персонаж, привлеченный из шоу-бизнеса или откуда там со стороны, работает на результат творчески и потом не происходит разочарования, значит, все было правильно, если будет разочарование, значит, это была ошибка, убежден кинодеятель.
"Понятно, что платят за вход. Люди пришли, заплатили. Но тоже вопрос тех, кто создавал спектакль, насколько они за этим видят какую-то вот правильность. Тут не берусь судить", ― подытожил режиссер.
Сам Астрахан также не исключает для себя возможности пригласить известного человека со стороны в свой проект – постановку или фильм, но с оговоркой – "если этот человек может сыграть данную роль".
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького.
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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