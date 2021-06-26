Источник материала: UDF

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Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Прогноз курса евро на рынке форекс

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Прогноз на понедельник 28 июня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неопределенность сохранится: прогноз курса рубля на неделю 28 июня – 2 июля Никакого плана по реформам у белорусских властей нет.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой вырос как и ожидалось. Он поднялся на 0,6% – до 25,53 рубля за доллар.Аналогичный курс евро вырос за неделю на 0,8% и достиг 25 июня 3,021 рубля за евро.Средневзвешенный курс российского рубля увеличился, как и курс доллара, на 0,6% и составил 25 июня 3,504 белорусского рубля за 100 российских.И стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля поднялась на 0,6%. А объем торгов иностранными валютами увеличился до 451,8 млн. рублей с 394,7 млн. рублей за предыдущую неделю.Таким образом, ничего экстраординарного на биржевых торгах не происходило, несмотря на напряженность в политической сфере, связанную с введением санкций против Беларуси со стороны Евросоюза. Этот процесс растянулся на всю неделю, и только 25 июня стало известно, что же в ЕС решили.Санкции вышли довольно мягкими. Введен запрет на покупку некоторых нефтепродуктов белорусского производства, но второстепенных – только темных. А бензин и автомобильное топливо приобретать можно. Запрещена и покупка калийных удобрений, но таких, где калия содержится менее 40% или более 62%. Наложены санкции и на транспортировку калийных удобрений через страны ЕС. Но все запреты касаются только новых контрактов, поэтому в текущем году ограничений, по крайней мере, на транспортировку, вообще не будет.Более серьезное беспокойство, чем санкции, вызывает ситуация на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан», поставки на который российской нефти в III квартале пока находятся под вопросом.пытается переключить внимание людей с санкций на что-то другое. Так, посещая Свислочский район Гродненской области 24 июня, он заявил, что будет неплохо довести среднюю зарплату по стране до 700-800 долларов, а если до тысячи – то прекрасно. Он по-прежнему придерживается своего представления о путях развития белорусской экономике, считая, что никакие реформы не требуются, а каждый руководитель облисполкома должен определиться с точками роста и осуществить в течение пяти лет крупный инвестиционный проект, а председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя, объект, которым вы будете гордиться. То есть исполнительную власть он пытается заставить заниматься хозяйственной деятельностью.Как чиновники это сделают, и могут ли они это сделать это в принципе, президент не думает. Его дело – приказать. Поэтому эффекта от такой экономической политики не будет.Лукашенко также потребовал, чтобы ни на одном предприятии РБ не было сокращения производства, и если нужно ввести военное положение, чтобы показать «этим мерзавцам по ту сторону границы», «что их санкции – это их бессилие».То есть, никакого плана по реформам у белорусских властей нет, а это значит, что ситуация в экономике страны будет развиваться под влиянием внешних факторов, а именно, от того, что сделает Россия, которая не спешит что-либо предпринимать.Поэтому можно ожидать, что неопределенная ситуация на валютном рынке РБ еще какое-то время сохранится, и сложившаяся тенденция роста стоимости валютной корзины продолжиться, то есть она вырастет на текущей неделе еще примерно на 0,5%.На прошедшей неделе курс евро немного скорректировался после резкого падения в связи с принятым 16 июня решением ФРС США ускорить переход к ужесточению своей денежной политики. Этому способствовали руководители самого ФРС, которые начали выражать сомнения в целесообразности своего решения.В частности, председатель ФРСсообщил, что ФРС не будет повышать процентные ставки только потому, что опасается возможного наступления инфляции, а будет ждать свидетельств фактической инфляции или других дисбалансов.Экономические данные подтвердили сомнения главы ФРС. Как стало известно 25 июня, расходы на личное потребление в США, а также настроения потребителей увеличились не так значительно, как ожидали эксперты.Все это привело к тому, что курс евро на рынке форекс начал потихоньку расти и снова приближаться к уровню 1,2 доллара. Можно ожидать, что на текущей неделе эта тенденция продолжиться и евро подорожает еще примерно на 0-0,5%.Скорректировался на прошедшей неделе и курс российского рубля в Москве, но произошло это после ослабления в понедельник 21 июня. В этот день инвесторы были обеспокоены заявлением советника Белого домао том, что США не откажутся от давления на Россию и собираются вести новые санкции в связи с делом Навального, а также против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток 2». Но никаких конкретных данных он не назвал, поэтому беспокойство инвесторов скоро прошло.В то же время, рубль поддержал рост цен на нефть на мировом рынке. В частности, цена нефти марки WTI увеличивалась на протяжении всей недели и превысила уровень 73 доллара за баррель, что произошло впервые примерно за три года.Кроме того, рубль на Московской бирже укреплялся в связи с продажей валюты экспортерами, которые осуществляли налоговые платежи. На текущей неделе данная поддержка исчезнет, в связи с чем возможна смена тенденций и переход к росту курса доллара, который за неделю может подняться примерно на 0,5%.Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ увеличится на 0,5-1%, причем это будет вызвано, в основном, внутренними причинами, то есть превышением спроса на валюту над предложением на БВФБ.25 июня курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,1% – до 72,2025 рубля за доллар.Курс евро на рынке форекс в пятницу 25 июня после резких колебаний остался практически без изменения на уровне 1,1935 доллара.Исходя из этих данных, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 28 июня курс американской валюты останется без изменения по сравнению с пятницей.