Экономист: Из-за действий Лукашенко упадет уровень жизни каждого белоруса

Источник материала: UDF



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«Безусловно, это приведет к снижению уровня жизни населения»





Фото: psu.by

«Большое значение будет иметь то, в какой мере и глубине эти санкции будут применяться. Возьмем, допустим, калийные удобрения. В страны ЕС их экспортируется немного – меньше 10% от всего объема. «Беларуськалий» серьезно здесь не пострадает. Но давайте посмотрим с другой стороны: удобрения продаются через дистрибьютеров вроде норвежской Yara. Будет ли она и другие руководствоваться санкциями ЕС? Если да, то может пострадать экспорт не только в ЕС, но и другие страны. И продолжится ли транзит белорусских калийных удобрений через балтийские порты?», – сказал Желиба.

«Из-за ранее введенных санкций уже ощутили потерю валютной выручки и «Белавиа», и аэропорт «Минск-2», и «Белаэронавигация». Начинают серьезно страдать предприятия концерна «Белнефтехим». Непонятно, как теперь быть МАЗу и БелАЗу. А ведь на перечисленных предприятиях работают десятки тысяч белорусов. Санкции будут постепенно разворачиваться, это будет очень ощутимо бить по жителям Беларуси. Так не бывает, что санкции бьют только по руководству, рано или поздно они скажутся на каждом из нас. Безусловно, это приведет к снижению уровня жизни населения», – считает Желиба.

«Аналитики говорит о сокращении ВВП минимум на 5%. А там уже кто как считает: пишут даже о возможном падении аж до 12%. Из-за санкций может наступить очередная острая фаза белорусского перманентного кризиса», – полагает Желиба.

«От западных санкций сильно пострадала даже Россия. Признанный факт, что за последние 7 лет в результате них жизненный уровень населения в РФ не то что не вырос, а снизился. Что уж говорить о небольшой Беларуси», – отметил Желиба.

«Скорее всего, власти будут продолжать закручивать гайки»





Фото: ucpb.org

«Скорее всего, они будут продолжать закручивать гайки. Дело ведь в чем: с одной стороны, им нужно делать какие-то уступки, чтобы смягчить санкции Запада, а с другой – следить за тем, чтобы эти уступки не были восприняты белорусским народом как открывающееся окно возможностей для повторения событий лета 2020 года. Если вдруг прекратятся суды, если начнут освобождать политзаключенных, то это воодушевит людей, что может привести к непредсказуемым для режима последствиям», – считает Марголин.

«Чтобы это не было, это станет бомбежкой Воложина. Что власти могут сделать – запретить импорт товаров? В ЕС этого даже не заметят, зато в Беларуси еще как заметят. Закрыть производства с зарубежным капиталом? Это означает закрыть современные и прибыльные предприятия, которые дают валютную выручку и налоги. Я не вижу возможностей для адекватного ответа. Серьезные ответные меры только усугубят ситуацию в экономике Беларуси. Хотя, возможно, это будет что-то довольно символическое – вроде «экспорта» нелегальных эмигрантов», – полагает Марголин.

«Не конкретно санкции сами по себе, в всё в комплексе обязательно приведет к смене власти в Беларуси. Народ так жить больше не хочет. Причем я считаю, что все станет на свои места уже в течение года», – отметил Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Из-за действий Лукашенко упадет уровень жизни каждого белоруса UDF поинтересовался у экспертов: какими будут последствия секторальных санкций.

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