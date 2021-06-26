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Игорь Лебедев. Фото: ТАСС

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года», — написал Игорь Лебедев, — Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки».

«Отдельные, самые теплые слова благодарности Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Только благодаря ему я стал….стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель председателя высшего органа законодательной власти нашей страны», — написал Лебедев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын Жириновского решил уйти из Госдумы и политики Депутатом Государственной думы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР.

По его словам, данное решение не является спонтанным. «Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией», — заверил Лебедев.Лебедев поблагодарил избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, однопартийцев, «которые на местах ковали победу, преодолевая административный ресурс».Игорь Лебедев — старший сын. Депутатом Государственной думы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно трудился в Государственной думе, а в 2011 году стал вице-спикером.В 2018 году во время региональной недели, когда депутаты обычно посещают свои избирательные округа, Лебедев опубликовал в своей социальной сети пост с фотографиями из Майами с фразой «Miami, можно только влюбиться». Позже он сообщил, что это была личная поездка, которая не помешала работе в Госдуме, но пост все же удалил.