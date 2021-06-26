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Сын Жириновского решил уйти из Госдумы и политики

26.06.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын Жириновского решил уйти из Госдумы и политики
Игорь Лебедев. Фото: ТАСС
Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев заявил, что приостанавливает свое участие в политической жизни страны. Сообщение на эту тему он опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года», — написал Игорь Лебедев, — Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки».


По его словам, данное решение не является спонтанным. «Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией», — заверил Лебедев.

Лебедев поблагодарил избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, однопартийцев, «которые на местах ковали победу, преодолевая административный ресурс».

«Отдельные, самые теплые слова благодарности Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Только благодаря ему я стал….стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель председателя высшего органа законодательной власти нашей страны», — написал Лебедев.


Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Депутатом Государственной думы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно трудился в Государственной думе, а в 2011 году стал вице-спикером.

В 2018 году во время региональной недели, когда депутаты обычно посещают свои избирательные округа, Лебедев опубликовал в своей социальной сети пост с фотографиями из Майами с фразой «Miami, можно только влюбиться». Позже он сообщил, что это была личная поездка, которая не помешала работе в Госдуме, но пост все же удалил.
 
 
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Депутатом Государственной думы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР.
 
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