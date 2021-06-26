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Гороскоп на 26 июня: что ждет сегодня все знаки Зодиака

26.06.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 26 июня: что ждет сегодня все знаки Зодиака
Гороскоп на субботу / samacharnama.com
День не подходит для романтических встреч и африканских страстей. Лучше заняться чем-нибудь более спокойным, например, совместный поход в кино или в ресторан не грозит ничем неприятным.

Овен


Овну сегодня стоит полагаться только на себя. Окружающие не оправдают ваши надежды и вполне способны вас подвести.

Телец


Тельца сегодня будут критиковать все, начиная от самых близких и заканчивая коллегами. Постарайтесь не расстраиваться и найти в критике рациональное зерно.

Близнецы


Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам отличный день, когда они способны демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой

Рак


Сегодня у Рака будет преобладать нерешительное настроение, из-за чего вы целый день будете метаться между двумя вариантами, так и не выбрав ни один из них.

Лев


Звезды предупреждают о напряженном дне для Львов. Неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Дева


Дева сегодня будет проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ней рядом. Отличное время, чтобы провести его рядом с близкими и уделить им побольше внимания.

Весы


Весами сегодня будут пытаться манипулировать все и вся. Несмотря на то, что вы жутко этого не любите, сопротивляться вам будет очень сложно.

Скорпион


Скорпионам стоит прожить этот день под девизом "Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать?". Чтобы улучшить свое самочувствие, вам необходимо перестать беспокоиться по любому поводу.

Стрелец


Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится: хобби, спорту, шоппингу и даже любимой вредной еде.

Козерог


Скрытая энергия Козерога, казалось, все это время спала для того, чтобы пробудиться сегодня. Вы сможете горы свернуть и переделать все дела, на которые в обычное время ушла бы неделя.

Водолей


Сегодня в жизни Водолея возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Водолею не по душе. Учитесь подстраиваться под обстоятельства, которые быстро меняются.

Рыбы


Сегодня у Рыб вероятны ошибки и просчеты в сфере профессиональной деятельности из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей.
 
 
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Тельца сегодня будут критиковать все, начиная от самых близких и заканчивая коллегами.
 
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