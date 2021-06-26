VOKA League выпустила онлайн-комикс к финалу турнира по Dota 2

26 и 27 июня в Минске пройдут заключительные игры турнира по Dota 2 в рамках четвертого сезона VOKA League. Специально к этому событию лига презентовала мотивирующий онлайн-комикс для всех, кто участвует в киберспортивных состязаниях или только мечтает попробовать свои силы.

Такой формат взаимодействия с аудиторией был выбран неслучайно: концепция нынешнего сезона VOKA League непосредственно связана со стилистикой и тематикой комиксов. Поэтому историю о том, как начинающий игрок по имени Даня попадает в мир своей любимой игры, где ради победы должен преодолеть неуверенность в собственных силах и стать настоящим лидером, тоже решено было оформить в виде комикса. Как это пригодилось герою в реальной жизни и чем закончилось его приключение, все желающие смогут узнать по ссылке , где онлайн-версия комикса выложена в свободном доступе.

Над историей работали Дарья Мичурина и Никита Сенников (сюжет), Анастасия Карташова (рисунок), Алина Лабус (обложка). Авторы являются участниками творческого объединения «Сучасны Комiкс» — независимого сообщества комиксистов Беларуси, которое занимается продвижением данного вида искусства в белорусском культурном пространстве.

Особенностью финала турнира по Dota 2 будет и то, что впервые с 2019 года он пройдет не в онлайн-, а в LAN-формате. Игроков и болельщиков примет парк виртуальной реальности Teleport VR (ул. Притыцкого, 156, ТРЦ Green City). Для гостей финала приготовлены розыгрыши и сюрпризы, а также возможность получить автографы от участников финальных игр и будущих победителей турнира.

Призовой фонд турнира по Dota 2 составит 7 тыс. белорусских рублей. Восемь победителей разделят его следующим образом: команда, занявшая 1 место, получит 2500 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей, 4 место – 800 рублей. Кроме того, все они автоматически смогут принять участие в играх пятого сезона VOKA League по Dota 2. Обладатели 5 и 6 мест получат по 400 рублей, а 7 и 8 мест – по 200 рублей в качестве призовых.