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Электроснабжение отключалось в 827 населенных пунктах Беларуси

26.06.2021 12:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В течение минувших суток на территории Беларуси из-за непогоды периодически отключалось энергоснабжение.

Об этом сообщается на сайте ГПО «Белэнерго». По данным организации, сбои наблюдались в 827 населенных пунктах, отключения оперативно устраняли аварийные бригады.

В 6 часов утра 26 июня оставались без электричества 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.

В МЧС также рассказали, что по оперативным данным из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 25 м/с) зафиксированы 75 случаев падения деревьев: в Витебской (23 случая), Гомельской (5 случаев), Минской (7 случаев) и Могилевской (40 случаев) областях. В результате этого повреждены 17 легковых автомобилей. Пострадавших нет.

Работники МЧС и других организаций проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Кроме того, в 2 районах Витебской области, 3 районах Могилевской области и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, 1 производственного здания, 1 объекта соцкультбыта и 12 сельскохозяйственных зданий. Ведутся восстановительные работы.

Фото vitbichi.by

 
Теги: Могилев
 
 
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В течение минувших суток на территории Беларуси из-за непогоды периодически отключалось энергоснабжение.
 
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