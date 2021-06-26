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Электроснабжение отключалось в 827 населенных пунктах Беларуси
Источник материала: БДГ
В течение минувших суток на территории Беларуси из-за непогоды периодически отключалось энергоснабжение.
Об этом сообщается на сайте ГПО «Белэнерго». По данным организации, сбои наблюдались в 827 населенных пунктах, отключения оперативно устраняли аварийные бригады.
В 6 часов утра 26 июня оставались без электричества 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.
В МЧС также рассказали, что по оперативным данным из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 25 м/с) зафиксированы 75 случаев падения деревьев: в Витебской (23 случая), Гомельской (5 случаев), Минской (7 случаев) и Могилевской (40 случаев) областях. В результате этого повреждены 17 легковых автомобилей. Пострадавших нет.
Работники МЧС и других организаций проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Фото vitbichi.by
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В течение минувших суток на территории Беларуси из-за непогоды периодически отключалось энергоснабжение.
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