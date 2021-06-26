Посол Германии о членстве Украины в НАТО: Все боятся прямой войны с Россией

Интервьюер попросил посла назвать причины, из-за которых Германия и Франция "не устают повторять", что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.





Фельдгузен ответила, что НАТО сотрудничает с Украиной "буквально каждый день", но в рамках Альянса 30 государств работают на основе консенсуса – и этот консенсус нужно найти.

По ее словам, у Украины есть очень влиятельные партнеры, которые поддерживают ее амбиции стать членом НАТО. Однако это произойдет не завтра, ведь нужно будет политическое решение, говорит посол.





"У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", – сказала Фельдгузен.

СПРАВКА. Пятая статья Вашингтонского договора гласит: в случае нападения на одного из членов НАТО все члены Альянса становятся на его защиту.

При этом она считает, что у Украины когда-то будет окно возможностей, чтобы вступить в НАТО.



