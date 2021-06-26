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«Жертвой» пьяной компании стал монумент на Площади Победы - заведено уголовное дело

26.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Партизанского района столицы направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в злостном хулиганстве. «Жертвой» пьяной компании стал монумент на Площади Победы.



Все произошло 24 апреля. В тот день нетрезвая компания, как говорится на сайте Генпрокуратуры, преступила букву закона, осквернив историко-культурную ценность национального значения. Парень распивал спиртные напитки и, видимо, чтобы покрасоваться перед дамами, танцевал на одном из элементов памятника. Молодые люди «весело» проводили вечер: бегали по площадке вокруг монумента, разбрасывая турникеты, кричали, не забывая зафиксировать времяпрепровождение на камеру. В какой-то момент мужчина и одна из девушек направились к ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, где с криками и грубой нецензурной бранью намеревались справить естественные потребности.
 
Уголовное дело находилось в производстве Партизанского районного отдела Следственного комитета. Избранную к молодым людям меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.
 
Фото: belta.by
 
 
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Прокуратура Партизанского района столицы направила в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в злостном хулиганстве. «Жертвой» пьяной компании стал...
 
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