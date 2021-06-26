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Зеленский и Лукашенко не общаются с 2020 года. Только сейчас стало известно почему

26.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в последний раз разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в 2020 году. Он обещал выдать задержанных бойцов российской частной военной компании Вагнера, но поступил по-другому.

Об этом рассказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский исключал любые другие варианты, кроме как экстрадиции бойцов ЧВК, пишет rusplt.ru

«Лукашенко обещал передать «вагнеровцев» нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — заметил советник украинского президента. Его слова приводит «BBC News Україна».

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 бойца ЧВК Вагнера. Их обвиняли в подготовке беспорядков перед выборами президента. Среди задержанных были граждане Украины. Они уехали в Россию.
 
 
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Александр Лукашенко в последний раз разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в 2020 году. Он обещал выдать задержанных бойцов российской частной...
 
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