Зеленский и Лукашенко не общаются с 2020 года. Только сейчас стало известно почему

пишет rusplt.ru Об этом рассказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский исключал любые другие варианты, кроме как экстрадиции бойцов ЧВК,rusplt.ru





«Лукашенко обещал передать «вагнеровцев» нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — заметил советник украинского президента. Его слова приводит «BBC News Україна».





Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 бойца ЧВК Вагнера. Их обвиняли в подготовке беспорядков перед выборами президента. Среди задержанных были граждане Украины. Они уехали в Россию.



