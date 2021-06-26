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В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны
Источник материала: Партизан
Неизвестные в Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился глава государства Иван Дуке. Президент не пострадал, сообщает в пятницу, 25 июня, телеканал Noticias Caracol.
"Вертолет, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вертолете с президентом находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.
Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что его вертолет подвергся нападению.
"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке в обращении, которое транслировала его пресс-служба.
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Неизвестные в Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился глава государства Иван Дуке. Президент не пострадал, сообщает в пятницу, 25 июня, телеканал...
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