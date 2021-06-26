В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны









"Вертолет, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в вертолете с президентом находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр Кукуты.





Согласно предварительным данным, президент и сопровождающие его лица не пострадали.





Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что его вертолет подвергся нападению.





"Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению", - сказал Дуке в обращении, которое транслировала его пресс-служба.







