Лукашенко дан важный сигнал к капитуляции

Источник материала: UDF



Дмитрий Болкунец

Потери режима будут большими, если будут закрыты позиции, в том числе и портовые инфраструктуры балтийских стран, и возможность кредитоваться на западных рынках, и воздушное пространство. Также появятся дополнительные издержки, связанные с тем, что инвесторы вряд ли сейчас будут заходить на белорусский рынок (включая российских) – немало важный аспект. Попадание в санкционный список гражданина России Михаила Гуцериева – это важный звонок для российской политической и бизнес элиты о том, что с Лукашенко нельзя иметь никаких дел. Даже фотография с этим человеком где-то в одном зале может привести, условно говоря, какого-то российского политика или бизнесмена в санкционный список Евросоюза. Это важный сигнал, который будет очень болезненным.

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