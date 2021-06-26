Правозащитники признали политическими заключенными еще восемь человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.





В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов, передает БелаПАН .

Правозащитниками получена информация о вынесенных судами решениях в отношении восьми человек о лишении либо ограничении свободы по уголовным статьям за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

В связи с этим в список политических заключенных включены Дмитрий Тимофеев, Григорий Маманович, Максим Татьянок, Денис Заянчевский, Владимир Сокол, Сергей Трещенко, Сергей Маланчук и Андрей Жуляков.

Правозащитники считают уголовное преследование этих людей политически мотивированным и требуют немедленно их освободить, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям дела.

Заявление подписали: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский документационный центр; «Инициатива FORB»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Белорусская ассоциация журналистов.

Таким образом, на 26 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 515 человек.