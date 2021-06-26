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В Кобринском районе женщина-таксист дала отпор двум напавшим пассажирам

26.06.2021 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе женщина-таксист дала отпор двум хулиганам. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Ночью 25 июня в кобринскую милицию позвонила 41-летняя таксистка из райцентра и сообщила, что на нее напали клиенты. Женщина должна была доставить двоих пассажиров в Дрогичин, однако те попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее женщины и начал угрожать расправой. Тем не менее водитель не растерялась: дала отпор нападавшим и сломала нож.

Правоохранители разыскивали хулиганов всю ночь. Задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе в квартире их знакомых. Выяснилось, что после нападения пьяные фигуранты украли иномарку и уехали в соседний район.

Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. Один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина должна была доставить двоих пассажиров в Дрогичин, однако те попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее...
 
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