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Неужели? В Минске сегодня, 26 июня, снова ожидаются гроза и шквалистый ветер
Источник материала: Партизан
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26 июня прогнозируются неблагоприятные погодные явления: грозы, шквалистый ветер и сильные ливни.
Днем +30…+34°С, в отдельных районах столбик термометра покажет +35…+36°С.
В Минске 26 июня ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, воздух прогреется до +26…+28℃, ветер северо-западного направления 4-9 м/с, порывами до 15-20 м/с.
27 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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