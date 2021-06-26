















Об этом сообщает пресс-служба минского "Динамо".





В минувшем сезоне 20-летний игрок набрал 18 (10+8) очков в 58 матчах за "Динамо" в "регулярке" КХЛ и 4 (1+3) балла в пяти встречах плей-офф. В АХЛ проспект "Вашингтона" набрал 7 (2+5) баллов в 16 матчах за "Херши". Кроме того, Протас дебютировал в составе сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 — 2 (0+2) очка в шести поединках.



