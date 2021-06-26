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По каким предметам будут проводиться выпускные экзамены в следующем году
Источник материала: Партизан
Постановлением министерства образования №129 установлены перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, и формы их проведения в 2021/2022 учебном году, говорится в сообщении на сайте Национального правового интернет-портала в субботу.
Согласно документу по завершении обучения на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы базового образования обязательными являются:
"Белорусский язык" в письменной форме;
"Русский язык" в письменной форме;
"Математика" в письменной форме.
Кроме того, для учащихся классов, в которых обучение идет на языке национального меньшинства – польском или литовском, – наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утверждён "Польский язык" или "Литовский язык" в письменной форме.
Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) в постановлении определен выпускной экзамен на выбор (в практической форме) – по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств.
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования обязательными являются:
"Математика" в письменной форме;
"Белорусский язык" или "Русский язык" по выбору учащегося в письменной форме;
"Иностранный язык" в устной форме;
"История Беларуси" в устной форме.
В том числе для учащихся классов национальных меньшинств – еще и "Польский язык" или "Литовский язык" в письменной форме.
Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования дополнительно сдают практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года, п
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Постановлением министерства образования №129 установлены перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, и формы их проведения в 2021/2022...
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