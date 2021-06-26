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Токаев и Лукашенко обсудили торговое сотрудничество и борьбу с COVID-19

26.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко по телефону обсудили активизацию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

«В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества», – сообщила пресс-служба президента Казахстана. «Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и в других отраслях», – указано в сообщении.

Глава государств в ходе беседы также обменялись мнениями об эпидемической обстановке и принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран. «В этом контексте собеседники подтвердили взаимный настрой на продолжение скоординированных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19», – отметили в пресс-службе.



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Президенты Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
 
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