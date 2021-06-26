Мнение: «Если сегодня какая-то линейка калийных удобрений из санкционного списка исключена, нет гарантий, что завтра ее туда не добавят»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о том, как оценивать новые европейские санкции — достаточно ли их.

— Вчера много людей очень много считали про новые европейские санкции. Некоторые, по итогу, пришли к выводу об их трагической недостаточности. Поскольку главная разновидность белорусского калия под санкции не попала.

И я даже не буду пробовать соревноваться с умными людьми, которые умеют считать до таких больших цифр. (Хотя 20 процентов экспорта крупнейшего валютоприобретателя страны, это, я считаю, не комариный укус. Почти полмиллиарда если очень грубо считать в объемах и ценах прошлого года).

Но мне все-таки кажется, что достаточность или недостаточность санкций надо оценивать в зависимости от целей. И если цель – аннигиляция белорусской экономики и голодные бунты, тогда санкции, конечно, недостаточны. А если цель – вывести белорусские власти из привычной им репрессивной зоны комфорта, тогда о достаточности можно судить исходя из последствий. Начнут выходить из зоны комфорта, значит санкции были достаточными.

И если цель – изменение некоторых сложившихся политических традиций, то вводить санкции массового поражения на самом деле было бы не очень логично. Выстрелишь ты сразу из всех орудий, а санкционируемый субъект (знаю, что опять употребляю слово в его неправильном значении, но звучит же лучше, чем «субъект, попавший под действие санкций) изменять своих политических привычек не захочет. И что делать после того, как потратил уже весь арсенал?

А так санкции во всем их видовом разнообразии, во-первых, наносят белорусским властям чувствительный урон. Как уже посчитали умные люди, до семи процентов ВВП. Во-вторых, наглядно указывают на всякие уязвимые в финансовом смысле места. А в-третьих, два пакета санкций, принятые с лагом в несколько дней, развеивают счастливую иллюзию о том, что европейские бюрократы не способны к быстрым решениям. Получается, что очень даже способны.

И, что если сегодня какая-то линейка калийных удобрений из санкционного списка исключена, то никто и ничто не может гарантировать, что завтра ее туда не добавят. Тем более, что США вчера уже позавидовали Евросоюзу, который их опередил.

В общем, пока последствия не случились, вряд ли справедливо говорить о том, достаточно санкций или их в белорусском политическом организме все-таки не хватает. Потому что вчерашний перевод под домашний арест нельзя, конечно, считать существенным шагом вперед. По правде говоря, оно даже на самый мелкий шажок не тянет. Но, с другой стороны, само направление движения обозначено-то в общих чертах в правильную сторону.

И я бы на твоем месте не впечатлялся вербальными интервенциями белорусского министерства вроде бы иностранных дел по поводу уже почти очень скорого и беспощадного ответа на санкции. И уж тем более оральными интервенциями аналитических свидетелей стабильности, про национализацию иностранных банков.

Их интервенции рассчитаны не для внешнего, а, по большей части, для внутреннего употребления. Чтобы если разворот случится, его не сразу заметили. Работа у людей такая – свидетельствовать стабильность в любых жизненных обстоятельствах.