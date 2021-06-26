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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации

26.06.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации

Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе "казнить нельзя помиловать" допустимо...
 
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