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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
26.06.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе "казнить нельзя помиловать" допустимо...
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