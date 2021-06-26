ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Токаев обсудили по телефону ситуацию в странах и сотрудничество с Китаем и Россией

26.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Токаев обсудили по телефону ситуацию в странах и сотрудничество с Китаем и Россией

Президенты Беларуси и Казахстана провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные вопросы взаимодействия со стратегическими партнерами, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев подробно рассмотрели стратегии борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями в Беларуси и Казахстане. Также они обсудили сотрудничество двух стран с государствами-партнерами, а именно – Россией и Китаем, и торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.

С президентом Казахстана в рамках рабочего визита в ближайшее время встретится и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и Казахстана провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные вопросы взаимодействия со стратегическими...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск и минчане» за 26.06.2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by