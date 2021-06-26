Лукашенко и Токаев обсудили по телефону ситуацию в странах и сотрудничество с Китаем и Россией

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и Казахстана провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные вопросы взаимодействия со стратегическими партнерами, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев подробно рассмотрели стратегии борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями в Беларуси и Казахстане. Также они обсудили сотрудничество двух стран с государствами-партнерами, а именно – Россией и Китаем, и торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.

С президентом Казахстана в рамках рабочего визита в ближайшее время встретится и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Фото: БЕЛТА

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