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В Лос-Анджелесе пассажир выпрыгнул из самолета при взлете

26.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе пассажир выпрыгнул из самолета при взлете

Мужчина выпрыгнул из самолета, который выехал на рулежную дорожку перед взлетом в аэропорту Лос-Анджелеса, рассказывает mk.ru. 

Один из пассажиров рейса Лос-Анджелес – Солт-Лейк-Сити попытался проникнуть в кабину пилотов, а когда не смог это сделать, открыл двери аварийного выхода и выпрыгнул на рулежную дорожку.

По имеющейся информации, мужчина получил травмы, не угрожающие жизни, и был доставлен в одну из больниц города.

Обстоятельства инцидента расследуются.

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Мужчина выпрыгнул из самолета, который выехал на рулежную дорожку перед взлетом в аэропорту Лос-Анджелеса, рассказывает mk.ru.  Один из пассажиров рейса...
 
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