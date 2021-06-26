В Лос-Анджелесе пассажир выпрыгнул из самолета при взлете

Источник материала: ОНТ

Мужчина выпрыгнул из самолета, который выехал на рулежную дорожку перед взлетом в аэропорту Лос-Анджелеса, рассказывает mk.ru.

Один из пассажиров рейса Лос-Анджелес – Солт-Лейк-Сити попытался проникнуть в кабину пилотов, а когда не смог это сделать, открыл двери аварийного выхода и выпрыгнул на рулежную дорожку.

По имеющейся информации, мужчина получил травмы, не угрожающие жизни, и был доставлен в одну из больниц города.

Обстоятельства инцидента расследуются.

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